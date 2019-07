Qué resortes tiene la Justicia para comprobar la supuesta violación de Juan Darthés a Thelma Fardin

La fugaz visita dea nuestro país para visitar a su mamá que tiene un problema de salud generó bastante polémica dado que, desde que fue denunciado por, el actor se radicó en su país de origen, Brasil, en una especie de blindaje para no ser extraditado a Nicaragua.

Pero... ¿Qué significó ese viaje? ¿Puede complicar al actor? ¿Cuáles son los resortes que tiene la Justicia para probar la violación? Sobre estas dudas hablamos con el abogado Ignacio Trimarco y nos clarificó el tema.

¿Qué opinión jurídica tiene sobre el viaje relámpago que hizo Juan Darthés a la Argentina?

Si no se dispuso respecto del imputado ningún tipo de medida cautelar para resguardar el egreso del país del mismo, este puede entrar y salir cuantas veces lo desee.

¿Puede perjudicarlo en la causa que posee en Nicaragua?

Del mismo modo, si no posee una restricción, no infringió ninguna norma por lo tanto no puede perjudicarlo.

ignacio trimarco

¿Usted piensa que es sencillo probar en ese país que el actor cometió el delito que denunció públicamente?

Nunca es sencillo probar un delito, y menos los de este tipo, donde habitualmente el victimario procura cometerlo en un lugar privado, sin la presencia de testigos, que puedan atestiguar en su contra. Sin perjuicio de ello y ante la falta de testigos presenciales la justicia cuenta con muchos resortes para acreditar este tipo de delitos tan aberrantes, tales como los informes psicológicos y psiquiátricos, donde se pueden advertir tanto los traumas que generó el delito en la víctima, como así el perfil psicológico del victimario.

juan darthes.jpg

¿Le aconsejaría que vuelva a vivir en Argentina?

Aconsejarle dónde vivir, no es la labor de un abogado, seguramente mantener su domicilio le resultaría dificultoso con la repercusión pública que adquirió el caso, pero como consejo profesional, yo habría mantenido su mismo domicilio en la Argentina, para estar a derecho en forma inmediata ante cualquier requerimiento de la justicia.

En lo personal, ¿Qué presume que puede pasar con este caso?

En lo personal, entiendo que es un caso complejo para la justicia, dado que el paso del tiempo hace más dificultosa la recolección de plexo probatorio para llegar a un veredicto condenatorio, sin perjuicio de ello, la contundente declaración de la denunciante, como así la aparición de casos de similares características, que tendrían al Sr. Darthés también como imputado, pueden llegar a lograr la convicción necesaria en los magistrados para condenar al mismo. Pero hasta tanto no se efectué un juicio oral y público donde se conozca la totalidad de la prueba, el resultado es incierto.

thelma fardin.jpg