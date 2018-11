Qué pasó con la actriz de "La casa de las Flores": el fuerte reclamo público que le hizo a su ex novio

"La casa de las flores", estalló en contra de su ex novio. La actriz y cantante venezolana arremetió contra su ex novio Lasso a través de las redes sociales, reclamándole algunos dichos que ha tenido el cantante sobre la relación. Sheryl Rubio , actriz de, estalló en contra de su ex novio. La actriz y cantante venezolana arremetió contra su ex novioa través de las redes sociales, reclamándole algunos dichos que ha tenido el cantante sobre la relación.





Cuando la actriz publicó un video de Youtube hace unas semanas confirmando su separación con el cantante venezolano, dejó claro que ponían fin a 7 años de relación en buenos términos y que mantenía el cariño y respeto que alguna vez se tuvieron. No obstante, ahora todo eso cambió.





Rubio sorprendió a sus seguidores en Twitter publicando duros mensajes contra Lasso, en los que le hace mención directa. "Si el decirle a tus amigos que yo estoy saliendo con alguien te hace sentir mejor para tu poder salir con alguien en menos de dos meses y que la gente no te vea como el desesperado, no es mi problema...", comenzó la venezolana.



"Te agradezco más nunca vuelvas a hablar de mi y mucho menos para decirle a tus amigos que tú estás seguro que yo estoy o (estaba) con alguien porque no es verdad. Habíamos quedado en jamás hablar mal de nosotros después que terminamos no?", agregó.







"Y hago esto público porque es imposible llamarte ya que me bloqueaste, y me bloqueaste de todas tus redes sociales y pretendes que hable contigo por medio de un intermediario y ya que ninguno de tus intermediaros te hace llegar mis mensajes porque así tu lo pediste". Acerca de compartir todo esto con el público, Rubio escribió:







"El motivo por el cual estoy haciendo público esto es porque está persona no me ha dado la cara. Es porque esta persona me bloqueo absolutamente de todo y solo me puedo comunicar con el a través de intermediarios, los cuales no le hacen llegar ninguno de mis mensajes porque así... El lo pidió. En vista de que hasta me tiene bloqueada para poderlo llamar y no me da la gana escribirle a ningún intermediario porque es una pérdida de tiempo, hago esto público... Si, pero el quiso manejarlo así. Y no me voy a quedar con esto que siento", continuó.







Finalmente, la actriz que inició su carrera protagonizando la serie de televisiónSomos tú y yo, transmitida internacionalmente por la cadena infantil estadounidense Boomerang, señaló: "Que te lo haga llegar toda la gente que conozco. decidiste hacer las cosas de la peor manera... Me da mucha tristeza que tengas que pisotear mi reputación y mi fidelidad durante 7 AÑOS para tu hacer de las tuyas ahorita y que nadie te juzgue. Pudiste haber hecho lo que te diera la gana sin la necesidad de mentir y pisotearme a mi para poder empezar con tu vida".