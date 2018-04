¿Qué pasó cuando Laurita le contó a Fede que trabajará junto a Nico Cabré?

Laurita Fernández sería quien reemplazará a Griselda Siciliani en Sugar, a partir del 1° de abril. Y si bien el desafío interpretativo es grande, las malas lenguas ya están hablando del verdadero reto que deberá atravesar la rubia: no caer en las"garras" de Nicolás Cabré, quien ha tenido romances con casi todas sus ex compañeras de elenco. Ayer, Gustavo Yankelevich anunció quesería quien reemplazará aen, a partir del 1° de abril. Y si bien el desafío interpretativo es grande, las malas lenguas ya están hablando del verdadero reto que deberá atravesar la rubia: no caer en las"garras" deé, quien ha tenido romances con casi todas sus ex compañeras de elenco.

Este miércoles, en Los Ángeles de la mañana, Ángel de Brito le preguntó por ese tema en cuestión: "El tema Nicolás Cabré me preocupa un poco. Yo sé que vos sos muy tranquila, pero él es muy efervescente. ¿Qué onda, Cabré? Porque además es tu estilo: morochito, cancherito...", disparó el conductor.

"No, jajaja. No lo conozco, pero lo admiro, jajaja. Es un genio, es brillante lo que hace. Me voy a divertir mucho", contestó Laurita. ¿Fede Bal que dice?", preguntó luego, Angel. "No, no di lugar a nada. Aparte tampoco se dio lugar".

Luego de presentar un video en el que Cabré hablaba maravillas de Laurita, De Brito se mostró muy dramático ante la situación: "Que me disculpe Fede que lo adoro, pero le tengo un miedo. ¡Un miedo! Hace frío en los camarines. Vamos a guardar esto y vamos a hablar en unos meses", tiró.

"Para mí es el 1 en el humor, lo admiro mucho y va a ser un placer. Todo el mundo habla maravillas de él como compañero", concluyó Laurita. Veremos qué sucede.

Embed