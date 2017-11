¿Qué pasa con Nico Repetto? ¿Se va de Telefe? La verdad detrás del rumor...

Una vez más, circuló con fuerza el rumor de que Nicolás Repetto dejaría el noticiero de Telefe. Esta vez se dijo que sería a fines de noviembre.

Hace un mes, el propio conductor le salió al cruce negando los rumores que hablan de la posibilidad de que deje su rol de conductor del noticiero del mediodía: "Me gusta muuuuchooo conducir el Noti de la Gente. No es cierto q piense en dejarlo. La paso muy bien con el tremendo equipo que tiene", explicó en Twitter.

PrimiciasYa.com se comunicó con Javier Furgang, representante del conductor, quien aclaró que Nico seguirá al frente del ciclo ya que tiene contrato hasta diciembre de 2018 con Telefe.

"Es falso lo que se dice. Es la segunda vez que publican lo mismo en menos de dos meses, no sé por qué tienen tanto interés en que Nico deje el noti. Si no estuviera feliz no se hubiera tomado hace diez días un avión a Barcelona para cubrir lo que estaba pasando allá. Nico está feliz y seguirá con el noticiero", afirmó.

Embed Me gusta muuuuchooo conducir el Noti de la Gente. No es cierto q piense en dejarlo. La paso muy bien con el tremendo equipo que tiene. — nico r* (@nicorepetto1) 17 de octubre de 2017



Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino