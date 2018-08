Rumores hubo muchos pero El Chueco se cuidó mucho a la hora del amor. Es por eso que el nuevo trascendido lo pone en las primeras planas de todos los medios.

"El Host", María Bopp. La actriz saltó a la fama hace dos años cuando protagonizó Llámame Bruna – Me Chama de Bruna en portugués-, una serie dramática y erótica basada en la vida real de Bruna Surfistinha, una ex prostituta y ex actriz porno, que se hizo conocida por escribir un libro con su historia. Ahora se lo vincula con su compañera de. La actriz saltó a la fama hace dos años cuando protagonizóen portugués-, una serie dramática y erótica basada en la vida real deuna ex prostituta y ex actriz porno, que se hizo conocida por escribir un libro con su historia.

La modelo y actriz brasilera desembarcó en Argentina para tener su primer protagónico de la mano de Adrián Suar en El Host, el nuevo "show all inclusive" de Fox que se estrenó el pasado miércoles a las 22.45.





"Estoy muy contenta. La comedia musical y todo esto es muy nuevo para mí. Yo soy Andy, la secretaria personal de Adrián, y desde el inicio me enamoro de él porque, míralo, ¿cómo no me voy a enamorar?", expresó la actriz en la presentación oficial de El Host, mientras pedía disculpas por su portuñol y señalaba con risas cómplices a Suar.

Ahora los rumores indican que todo nació en enero pasado cuando se conocieron para este proyecto. Aseguran que hubo un flechazo instantáneo y que desde ese momento tienen una historia de amor. Solo el tiempo podrá confirmarlo.