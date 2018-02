Qué opinó Facundo Arana sobre la denuncia de Calu Rivero a Juan Darthés

Facundo Arana habló el lunes en AméricaTV sobre el tema Juan Darthés y Calu Rivero. El actor defendió a su colega, a quien conoce desde el año 1994. habló el lunes ensobre el tema. El actor defendió a su colega, a quien conoce desde el año 1994.





"Me parece que tuvo una muy buena idea y resolución al llevar el tema a la Justicia (por Juan). Acá, decir 'te llevo a la Justicia' está muy banalizado, pero es una cuestión muy seria", afirmó Arana.





"Hay una mujer que se sintió agredida, acosada, se sintió incómoda en su trabajo. Lo expuso, pero Juan salió a decir 'no, de ninguna manera. Yo esto no lo hice, no me voy a hacer cargo de esto'", agregó.

juan darthes calu rivero 3.jpg



Y fue en ese momento, tras resaltar la determinación de su colega y amigo, que planteó su opinión: "Si vos me preguntás, creo que Calu se sintió acosada y creo que Juan de ninguna forma la acosó jamás. Lo conozco a Juan desde hace muchísimos años, desde el 94, trabajé con él. Lo conozco bien. Ahora, no me corresponde hablar porque la que tiene que hablar es la Justicia".





"La única que tiene la capacidad de ver esos hechos, entendiendo, sabiendo y llegando a una buena resolución es la Justicia. Entonces, no juguemos a eso porque estamos jugando con el nombre de gente de honor. Hay que ser muy cuidadosos", completó Facundo.