Qué dijo Rochi Igarzabal ante un posible regreso de "Teen Angels"

Luego del éxito de "Casi Ángeles" tras realizar giras internacionales y dedicarse de lleno a la maternidad, Rochi Igarzabal vuelve al ruedo para lanzarse como cantante solista y presentar su álbum debut: "Entre los árboles". Una obra inspirada en el regreso a sus raíces luego de un viaje de dos años por Latinoamérica junto al guitarrista y compositor Milton Cámara.

El disco compuesto por grandes canciones e invitados sorpresas, es producido por Emmanuel Cauvet (músico de Stanley Clarke, Gustavo Cerati, Fito Paez, Shakira, etc.) y recorre mediante canciones con aires "folkies" géneros de la música popular como el rock, la balada, el soul y el bolero, acompañados de poesías que contrastan la calidez del hogar, la familia y los amigos, con la adrenalina de arriesgar toda zona de confort e ir hacia lo desconocido.

Rochi 1





La presentación oficial de "Entre los árboles" se realizará el jueves 16 de noviembre en La Trastienda, donde Rochi recorrerá distintas facetas emotivas y rítmicas; y hará un repaso por su carrera musical además de presentar "Mira Garúa", el primer single del disco que ya superó las 70 mil reproducciones en su canal oficial de YouTube.

"Entre los Árboles" fue grabado y mezclado entre mayo y agosto de 2017 en los estudios El Pie y Monasterio, masterizado en Puro Mastering en Buenos Aires y colaboran en él, grandes músicos de la cultura musical argentina como Matías Méndez, Sergio Wagner, Ayelen Zuker, entre otros.

Rochi 2





Rochi visitó la nueva redacción de PrimiciasYa.com y participó de un divertido FacebookLive. A continuación, parte de la entrevista:

¿Qué significó para vos "Casi Angeles"?

Hay un antes y un después en mi vida. Fue algo de mucha inmensidad y de intensidad, gracias a Casi Ángeles hoy puedo salir con este disco también porque mucho del público que hoy en día tenemos es gracias a ese programa.

¿Existe la posibilidad de que algún día vuelvan los "Teen Angels" para un show especial?

Tal vez en algún momento nos juntemos los cinco a recordar o hacer algún tipo de regalo para los fans. Hoy en día pensar en hacer algo como un show especial habría que ver como acomodamos los tiempos de todos ya que cada uno está viviendo una realidad distinta.

Fuiste a ver a Lali Espósito al Luna Park, ¿te gustaría compartir escenario con ella?

Me gustaría compartir escenario algún día con Lali, fui a su show el otro día y le dije que es una bestia. A mí me impresiona la capacidad que tiene para evolucionar como artista. Yo la fui a ver cuando sacó si primer disco al Opera y verla ahora el otro día en el Luna te das cuenta que la diferencia entre pocos años en el medio es grande. Para mí es muy admirable como cantante y artista.

¿Extrañás la tele, te gustaría volver?

Hoy para volver a la tele no me daría el tiempo, el día tendría que tener como 50 horas y no 24. Al tener una hija los tiempos son otros ahora, pero actuar me va a volver actuar en cualquier momento. Extraño actuar ya sea en cine, tele o teatro.

¡Mirá la entrevista completa con Rochi Igarzabal!

