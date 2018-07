¿Qué dijo Pico Mónaco sobre los rumores que lo vinculan a una amiga de la novia de Rafa Nadal?

Pico Mónaco y Pampita estaría terminado. Aún sin confirmar oficialmente, pero con muchísimas señales que lo aseguran, el romance entreestaría terminado.

Ahora, según difundió este jueves Marcela Tauro, en Intrusos, el ex tenista estaría conociendo a una amiga de Rafael Nadal en España y la modelo ya sabría de la nueva relación del morocho.

"Conoció a una amiga de la novia de Rafael Nadal. Ellos son muy amigos". Y agregó: "Yo ya pedí foto".

"A mí lo que me dijeron es que estuvo comiendo con Nadal y con su novia. Y que estaría conociendo a una amiga de la novia de Nadal. Pedí fotos. No me mandaron. Esto confirmaría que no está en el mejor momento con Pampita", concluyó la periodista.

Finalmente, Pico desmintió a la Tauro: "¡Qué payasada! Dejen de inventar", escribió en respuesta al retuiteo del rumor.

Mirá!

Embed