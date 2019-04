Qué dijo Mirtha Legrand sobre la pelea entre Jorge Rial y Marcela Tinayre

Marcela Tinayre provocó y consiguió la reacción de Jorge Rial tras decir en su programa que debía tener un "baño de humildad". Lo hizo en el marco del análisis por la boda del conductor con la nutricionista Romina Pereiro. provocó y consiguió la reacción detras decir en su programa que debía tener un "baño de humildad". Lo hizo en el marco del análisis por la boda del conductor con la nutricionista





En su ciclo "Las Rubias" sostuvo: "La verdad es que Romina es bellísima y encantadora persona. Que a él le dé un baño de bondad, me encantaría".





El cuestionamiento vino en base al pedido que le hizo el conductor y su esposa a los invitados para que no usen el teléfono celular.

jorge rial.jpg







La respuesta de Rial no se hizo esperar. Desde Twitter fue contundente: "A mí me encantaría que le dé un baño de honestidad a su hijo @nachoviale, un productor todo servicio, y a su marido, recordado estafador con el banco Extrader. Y de paso, algo de humildad a su hija @ViaJuani".





Mirtha Legrand fue consultada sobre este tema y dijo: "Rial nunca nos quiso, nunca me quiso a mí, nunca quiso a mi familia", señaló en una entrevista que se vio en "Intrusos". Tras las declaraciones de Jorge,fue consultada sobre este tema y dijo:señaló en una entrevista que se vio en





Al volver de la nota, Rial le dejó un mensaje a la conductora: "En el ambiente no nos tenemos que querer, somos colegas. Compartimos un ámbito común que es el medio, nada más. A Mirtha le tengo cariño como admirador y espectador, el cariño que le tenemos todos. No tengo ningún problema con Mirtha. Lo que le dije a Marcela es algo real y si quieren lo discutimos punto por punto, pero no es contra Mirtha".





¡Mirá el video!

Embed