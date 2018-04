¿Qué dijo Macarena Rinaldi tras las versiones de romance entre Hoppe y Nicole?

Macarena Rinaldi y Federico Hoppe. Desde que empezaron a salir, el morocho y la rubia tuvieron que sortear varios episodios en los que se puso en juego el noviazgo. No son los primeros sin serán los últimos los rumores de una tercera en discordia en la relación deDesde que empezaron a salir, el morocho y la rubia tuvieron que sortear varios episodios en los que se puso en juego el noviazgo.

Esta semana, un nuevo frente de tormenta amenazó el romance de los tortolitos con la aparición de una imagen de Hoppe junto a Nicole Neumann.

En este tren de situaciones, Rinaldi brindó, este jueves, un móvil con Los Ángeles de la mañana, en el cual, Ángel de Brito le preguntó, entre otras cosas, qué sintió la famosa imagen entre Federico y Nicole. "No me pasó nada. Yo ya sabía de la reunión, no fue ninguna sorpresa para mí. Él me avisa todo. Es más, no era una reunión de ellos solos. Yo confío en él, absolutamente. Era una reunión de trabajo. Ahora, si cada vez que Fede se va a reunir con alguien se van a armar estas cosas...", arrancó a decir Rinaldi.

"Somos dos personas que estamos en una relación y los dos sabemos qué es lo que está haciendo el otro. Tenemos una comunicación durante todo el día.", continuó. Y agregó: "Sobre esa foto, yo no tengo ninguna duda. Sé a quién tengo al lado. Siempre le sacan fotos, insinúan romances. Él tiene una fama que tampoco es así. Fede no hace nada diferente a lo que hace cualquier hombre. Y cuando un hombre está soltero sale con un montón de mujeres, como cualquiera", explicó luego.

Y añadió: "A mí estas cosas no me hacen mal, no me afectan, no me desencajan ni desequilibran. Confío muchísimo en él. Si me tengo que hacer problema con todo lo que me dicen de Fede, me vuelvo loca. Yo sabía que estaban reunidos y reconozco el lugar. Es una ridiculez, una pavada que le saquen una foto y que digan que hay un romance. Ya es un chiste". "Esto sucede constantemente. No es serio", concluyó Macarena Rinaldi.

