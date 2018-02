¿Qué dijo Maca Rinaldi al enterarse que Hoppe comenzó a seguir a Laurita Fernández?

Días atrás, comenzaba a hacer ruido la noticia sobre el hecho de que Fede Hoppe, actual pareja de Macarena Rinaldi, había comenzado a seguir en Instagram a su ex, Laurita Fernández, quien ahora se encuentra de novia con Federico Bal.

Pero lo que se perfilaba, talvez, para otro de los escandaletes que se generan cuando escasean los despelotes más contundentes, quedó apenas desarticulado tras la declaración de Macarena, quien se refirió al tema en Los Ángeles de la Mañana.

"No me sorprendió. Yo no estaba con él cuando le dio seguir, porque estoy en Mar del Plata. Yo no me muevo de acá. La verdad es que él puede seguir a quien quiera, y para mí eso no representa ningún problema", contó la actriz de Mi vecina favorita.

Y siguió: "No es un tema para nosotros. Es una red social, no es la vida. Nosotros no le damos relevancia. En todo caso, pregúntenle a él".

"No me da miedo para nada, porque no me enrosco con esas cosas. Es una red social. Todos sabemos que la red social no es la vida, así que siga a quien quiera, porque yo también sigo a quien quiero", concluyó Macarena. ¡Muy bien!

