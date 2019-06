"Nosotros a la Mañana", El Trece. Tomás Dente, panelista del ciclo, arrancó diciendo: "Estarían esperando su primer hijo juntos Laurita Fernández y Nicolás Cabré. Es un embarazo muy reciente, y por lo general los protagonistas no suelen oficializarlo hasta que se cumplan los tres meses y medio". La versión la dieron en, panelista del ciclo, arrancó diciendo:





Dente aseguró que la info le llevó de una fuente muy confiable, "El embarazo es muy reciente", sumó dando a entender que seguramente la pareja espere para confirmarlo.

cabre laurita.jpg



Laurita y Nicolás ya habían deslizado el deseo de convertirse en padres. "¿Por qué no? Hoy no, porque estamos bien así, pero con Laurita me lo permito soñar tranquilamente. Estamos planteándonos tener una vida juntos y si el día de mañana tiene que ser, será", había dicho Cabré en una entrevista dejando la puerta abierta a esta posibilidad.





Rufina (5), de su relación con la China Suárez. Laurita, por su parte, aun no tiene hijos. El actor ya es padre de, de su relación con la, por su parte, aun no tiene hijos.





Esta tarde, Laurita rompió el silencio en Twitter y expresó: "Gracias por sus mensajes buena onda! Pero No estoy embarazada. (O por lo menos aún yo ni me enteré) Besos!!!".