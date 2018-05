¿Qué dijo Barbie Vélez sobre participar en el Bailando con Laurita Fernández en el jurado?

Barbie Vélez contó que tuvo una oferta para participar del Bailando 2018. En el caso de que la morocha aceptara la propuesta, podría llegar a ser evaluada por Laurita Fernández, la actual pareja de su ex, Fede Bal, aunque aún no se sabe si la protagonista de Sugar integrará el jurado de ese certamen. Este jueves, en Los Ángeles de la mañana,contó que tuvo una oferta para participar del. En el caso de que la morocha aceptara la propuesta, podría llegar a ser evaluada por, la actual pareja de su ex,aunque aún no se sabe si la protagonista de Sugar integrará el jurado de ese certamen.

"Si el día de mañana está Laurita Fernández en el jurado, ¿aceptarías volver al Bailando?", le preguntaron. "La verdad es que en este momento estoy enfocada en esto. Quiero hacer hincapié en que no es por minimizar o subestimar el programa porque es algo que me dio muchísimo trabajo. Está bueno ir cerrando etapas y probando cosas nuevas. Me siento muy cómoda con la actuación, que es lo que estudié y me gusta", contestó la morocha.

"Hubo una oferta, fue un único llamado y no di lugar a hablar de lo económico porque no le quiero hacer perder tiempo a los demás o entrar en un tire o afloje", reveló luego.

Finalmente, ante la insistencia de la periodista, Barbie contestó si tendría algún problema en cruzarse con Laurita en el Bailando: "Es que ya te digo que sin saberlo ya lo había descartado porque estaba con otro trabajo, una película y terminando la novela. Pero la verdad... no".

