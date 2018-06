¿Qué dijo Barbie Vélez sobre el supuesto "botoncito" de Fede Bal?

Basta de Todo, el ciclo radial que Matías Martin conduce por FM Metro, Fede Bal, habló de lo "bien dotado" que estaba el actor. "Ah, ¿es dotado? Yo no sabía que era dotado", disparó ella. La semana pasada, en diálogo con, el ciclo radial queconduce por Carmen Barbieri reaccionó sorprendida cuando el conductor del envío le recordó que su madre, Ana Caputo , había dicho durante una entrevista que su nieto,, habló de loque estaba el actor.disparó ella.

"Cuando era chiquito teníamos un problema, pensábamos que no tenía sexo...no tenía nada. A los nenes algo les cuelga. Mi mamá decía: 'Este chico tiene un problema'. Siguió creciendo y tenía un botón. Pero un día apareció una fábrica de botones", disparó Carmen, a todo humor.

Hoy, a siete días de aquellas confesiones de madre, Nosotros a la Mañana fue a buscar a Barbie Vélez, ex novia de Federico, con la intención de que la morocha corroborara o desestimara la infidencia de su ex suegra.

"Carmen Barbieri dijo que Fede Bal cuando era chico tenía un 'botoncito'. ¿Algo para decir al respecto?", preguntó el notero del envío que va por El Trece. Por supuesto, la joven reaccionó de inmediato.

"¿Es una joda? Bueno, mi abuela patea calefones. No sé qué querés que te diga. No tengo recuerdos de nadie que no sea mi presente", aseguró Barbie Vélez, esquivando con elegancia la pregunta fatal.

