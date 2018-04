Qué dijo Ana Rosenfeld del posible acuerdo judicial entre Juan Darthés y Calu Rivero

En las últimas horas, se informó desde distintos sectores periodísticos que el galán y Rivero iban a llegar a un acuerdo en el plano judicial.





En este marco, hablamos con la Dra. Rosenfeld, que desmintió rotundamente que eso sea un hecho consumado, aunque no cerró la puerta a que suceda en un futuro no muy lejano.





"No sé de dónde sacaron eso, no hay nada. Soy abogada y siempre estoy abierta al diálogo, pero por ahora no hay absolutamente nada", adelantó.





"Sigue todo igual. Si me llama por teléfono el abogado de la otra parte y tiene la intención de sentarse a hablar, yo escucho a todos los profesionales y a todas las partes", completó. ¿Habrá acuerdo?

