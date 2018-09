Qué actriz de "100 días para enamorarse" dijo estar enamorada de Gonzalo Valenzuela

"100 días para enamorarse" reveló haberse enamorado de Maite Lanata y Malena Narvay en la historia que se emite por Telefe. Una actriz dereveló haberse enamorado de Gonzalo Valenzuela . Se trata de Malena Villa , tercera en discordia entre los personajes deen la historia que se emite por





El flechazo se dio hace siete años en el marco de "Todos contentos", una película que ella protagonizó junto al actor chileno en la que mantuvieron escenas de alto voltaje cuando era adolescente, y que jamás se estrenó.

malena villa.jpg







"Quedé elegida en los tres primeros castings que fui. A los 15 años protagonicé una película con Gonzalo Valenzuela y Leticia Brédice que nunca se estrenó comercialmente. Eso fue un duro golpe. Me había ilusionado con la peli porque era una historia de amor entre Valenzuela y yo, como una especie de Lolita pero con amor, y sentí que valía la pena que la gente la viera. Además, iba a ser mi oportunidad de lucirme, pero nunca salió", comentó la actriz en una entrevista.





Acto seguido, remató: "¿Quieren saber algo más? Me había enamorado de Gonzalo". Entonces, se explayó: "Lo amaba a más no poder, pensaba que nos íbamos a casar". Aunque luego reflexionó: "Era una locura. Él no me daba ni bola, imaginate que tenía 20 años más que yo y que en ese momento estaba con Juana Viale. Ahora que lo pienso a la distancia me doy cuenta que para él debería ser súper incómodo tener escenas de besos y sexo conmigo que era menor de edad, pero yo estaba súper enamorada de él y soñaba con que dejara a Juanita por mí".

malena villa 1.jpg







Al final, Malena concluyó su anécdota romántica con Manguera: "No se lo dije, pero se debe haber dado cuenta que me pasaban cosas. Igualmente hoy nos llevamos bien y conservamos un lindo recuerdo de esa película".