El proyecto teatral de José María Muscari con Moria Casán a la cabeza

En abril del 2022, Moria Casán llega por primera vez en su carrera al complejo teatral San Martín de Buenos Aires, dirigida por José Maria Muscari, en una versión moderna de la Monumental obra de Williams Shakespeare.

El jueves se reunieron Jorge Telerman, Moria Casán y José Maria Muscari para darle forma a este ambicioso proyecto que promete ser la sensación del 2022 en la programación del teatro oficial.

Cabe recordar que en la actualidad Moria está protagonizando el clásico Brujas junto a Thelma Biral, Nora Cárpena, María Leal y Sandra Mihanovich en el Multitabaris.

La diva Moria Casán disparó hace unas semanas sin filtro una vez más contra Susana Giménez tras las polémicas declaraciones que hizo en Uruguay sobre el presente económico que atraviesa la Argentina y el actual Gobierno.

"A los argentinos nos va mal porque somos jodidos, estigmatizamos, no nos gusta que al otro le vaya bien... Pero nunca tuve ganas de irme a vivir afuera, este país es maravilloso y hay que disfrutarlo. Yo voy a apostar por el país siempre trabajando y no quejándome. Si no me gusta, me rajo. Yo siempre construí todo acá. Yo pago mis impuestos, nunca recibí un peso del Estado”, dijo Moria en una entrevista con Infobae.