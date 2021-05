La propuesta de Natalie Pérez para una mejor distribución de las vacunas

Hace unos días, Natalie Pérez hizo un fuerte descargo en sus redes sociales. La actriz contó que su hermana tiene una discapacidad y todavía no recibió la vacuna contra el coronavirus.

La ex protagonista de Pequeña Victoria aseguró que hay personas se inscriben como pacientes de riesgo cuando no lo son, solo para poder acceder a la vacuna.

"Escuché varias anécdotas de gente que se fueron a vacunar diciendo que eran paciente de riesgo, por ejemplo dicen que tienen asma, van y se vacunan y no tienen nada. Y no les piden ningún tipo de certificado cuando llegan al lugar. También hay gente que se hizo pasar como personal de salud, que no le piden certificado, entonces llegan y los vacunan”, había dicho en un video que subió a sus historias.

En las últimas horas, Natalie Pérez volvió a volcarse a su Instagram para expresarse luego del revuelo que generó su descargo. "Quiero agradecer a los medios de comunicación que levantaron mi voz en los distintos espacios", fue lo primero que dijo la actriz y, enseguida, aclaró que no tiene intenciones de dar notas para hablar del tema. "No me voy a presentar en ningún programa, porque siento que está todo tan politizado que, cualquier cosa que diga, va a tener que ver con algún tipo de inclinación política y no es así”, advirtió.

La artista afirmó que lo que buscaba con su video era generar conciencia en la sociedad. "Quería llegar a ustedes porque la única forma de que esto cambie es que nosotros, que movemos el país, lo hagamos a conciencia. Hablé como hermana de una persona que lo necesita, y como sé que puedo llegar a ustedes de forma directa, los invitaba a reflexionar al respecto", remarcó.

Por último, Pérez sugirió que la gente tenga mayor consideración a la hora de anotarse para recibir la vacuna contra el coronavirus. "Ojalá podemos acelerar el proceso de vacunación o lograr una mejor distribución de las dosis. Por ejemplo, si te toca el turno y sentís que alguien la puede necesitar más que vos, podés donar ese espacio para otra persona", concluyó.