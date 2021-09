La promesa que cumplió Paula Morales tras el alta de Víctor Hugo del coronavirus

Víctor Hugo Morales, de 73 años, pasó por una complicada internación por covid, cuadro que se había agravado por una neumonía bilateral.

En mayo, por suerte, el periodista recibió el alta médica definitiva luego de casi dos meses internado.

“El Covid me quitó la capacidad para respirar, para caminar, no puedo levantar un pie. Yo llegué devastado y voy a ir saliendo poco a poco. Tengo que tomar una enorme cantidad de remedios”, detalló el periodista tras el alta.

Lo cierto es que su hija, Paula Morales, cumplió hace unos días la promesa que hizo luego de la internación del uruguayo: se tatuó el brazo con un diseño muy especial.

"Tatoo adentro. Este año, cuando mi papá estuvo internado en terapia intensiva hice unas cuantas promesas a cumplir si él salía del covid", expresó la actriz en su posteo del domingo en Instagram.

Y agregó: "Voy cumpliéndolas de a poco; este tatuaje (que tiene su historia y algún día les contaré) era una de ellas".

Y destacó la labor del tatuador: "No podría haber elegido mejores manos para mi primer tattoo. Si algún día piensan en tatuarse y no saben con quien, no duden en llamarlo".

"Entendió desde el minuto 0 lo que quería, me mandó miles de diseños y en un ida y vuelta de unas semanas, terminamos acá", finalizó.