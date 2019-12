El profundo mensaje de Jorge Rial tras su mudanza: “Llegó el día que tanto soñamos”

Jorge Rial y Romina Pereiro se mudaron. El periodista y la nutricionista dejaron el departamento en el que vivían en Palermo y se fueron a una casa más grandes, con el objetivo de cada una de sus hijas -Violeta, Emma como Rocío e inclusive Morena -cuando vuelve allí- tengas su propio espacio.

La nueva etapa comienza con todo y así lo redactó Rial en un sentido mensaje que dejó en sus redes junto a una foto de ellos dos más las hijitas de Romina en la puerta de la nueva casa.

“Hoy es un día muy feliz en nuestras vidas. Abandonó la casa que me protegió estos últimos años de todo lo malo y me dio momentos de mucha alegría. Pero ahora viene el momento de dejar una casa para entrar en un hogar donde el amor se distribuye en cada ambiente. Donde se seguirá construyendo, día a día, una familia hermosa. Tanto @romipereiro como yo venimos de momentos difíciles y, sin embargo, apostamos otra vez por un nuevo comienzo. Y estamos orgullosos de lo que formamos. De ver la cara de felicidad de @rochirial, Emma y Viole. De ser testigos de los primeros pasos de @francescoambrosionirialok bajo la, todavía, sorprendida mirada de su mamá @moreerial”, señaló el conductor de "Intrusos".

“Llegó el día que tanto soñamos. Estamos ansiosos, nerviosos, con un nudo en el estómago pero con el corazón que no nos entra en el pecho. Gracias amor por hacerme recuperar la fe en el amor y enseñarme cómo se cimienta una familia con garra, paciencia y cariño. Hoy empieza el resto de nuestras vidas”, concluyó.

En la revista Pronto publicaron que en esta nueva casa, Jorge y Romina van a dormir en cuartos separados cosa que fue desmentida rotundamente por el animador. "Nada, es todo mentira. Pero cómo hacés para desmentir algo que es mentira. Dormimos juntos", enfatizó Rial y echó por tierra el rumor.

"Igual es loco salir a desmentir algo que no es verdad. A mí me pasó esta semana, en un montón de portales pusieron que me había separado, que me mudaba", expresó Jorge