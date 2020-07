El profundo dolor de Daniel Agostini: "Te fuiste en el peor momento del mundo"

Dif铆cil momento para Daniel Agostini que debe soportar la muerte de su t铆o Miguel, hermano de su padre, en medio de la pandemia por coronavirus.

El artista tropical se volc贸 en las redes para despedirlo por 煤ltima vez y le dedic贸 un sentido mensaje.

"Te fuiste en el peor momento del mundo, donde no te pude dar un abrazo, una caricia o un beso de despedida, darte el ultimo adi贸s como deber铆a ser... un trago amargo y doloroso de esta pandemia mal nacida", comienza diciendo el posteo.

Y luego remarca: "Solo me queda decirte gracias por todos los hermosos momentos vividos, por tus palabras tu amor y ser un ser maravilloso. El 煤nico consuelo que me queda para no hacer tan dura tu partida, es imaginarte abrazado a tu viejo, a tu hermano mellizo, mi pap谩, y los otros hermanos que ya no est谩n. TIO Miguel de mi ALMA que descanses en paz en alg煤n momento nos volveremos a encontrar. TE AMO".

Desde PrimiciasYa.com le enviamos un fuerte abrazo a Daniel en este duro momento. Sus seguidores le enviaron las condolencias.

