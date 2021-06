El profundo dolor de Carolina Losada: "No puedo parar de llorarte"

Carolina Losada deja el periodismo para hacer política como candidata a senadora por "Juntos por el cambio". "Llegó el momento de poner las patitas en el barro. No me retiro del periodismo, es una pausa", dijo la periodista hace unos días en su paso por "Intratables", América.

Y remarcó sobre su decisión: "Veinte años en el periodismo. Me emociona porque a mí me gusta el periodismo y esta es mi casa. Pero también creo que el gobierno actual nos está llevando a un país que no quiero vivir".

"Es una decisión familiar y ellos están de acuerdo. Creo que la gente honesta se tiene que meter en política", añadió. "Tengo amigos de todas las clases sociales que se están yendo del país", sostuvo con tristeza.

Luego, Diego Brancatelli la cuestionó: "Yo en silencio ayudo un montón de situaciones a diario y no por eso soy menos periodista. Siento que me mentiste un montón de tiempo, un montón de tiempo discutí con vos y me dijiste que eras anti esto y ahora estás en un partido".

"Todos tenemos una ideología", le explicó Losada. "Nunca lo asumiste Carolina", lanzó Brancatelli.

"¿Qué tengo que asumir? Estoy siendo honesta, no vengo a militar una pantalla. Vos en cambio estas siendo periodista y al mismo tiempo funcionario. No te tomaste licencia", finalizó la periodista.

Lo cierto es que hace unas horas, Carolina comunicó una triste noticia: la muerte de su perra Alma, que la tiene muy angustiada: "Quiero recordarte así x siempre, mi fiel compañera de 19 años y 7 meses. Hace 2 días q no puedo parar de llorarte, y no tengo casi tiempo para hacerlo con todas las fuerzas", precisó.

Y cerró con dolor a poco de haber perdido a otro perro, Paneco: "Siempre atenta, cómplice mía, líder, loca, valiente, vanidosa, dulce, y compañera de tanta vida. Te extraño ya hoy, y te voy a extrañar por siempre, Almita".