El profundo dolor de Ángela Leiva: su manager murió por coronavirus

Con profundo dolor, Ángela Leiva contó a través de su cuenta de Instagram que Carlitos se encontraba en terapia intensiva. En ese sentido la artista le pidió a sus seguidores que le envíen fuerzas para su recuperación.

"A mi siempre me gusta contarles lo lindo que me pasa, lo que me hace feliz, pero hoy me toca contarles una noticia que me tiene muy triste hace ya varios días. La razón por la que decidí contarles es porque necesito que me ayuden a mandarle mucha fuerza, mucha energía, mucho amor a mi compañero de ruta, a mi amigo, que muchas veces hace también de abuelo", manifestó en una de sus últimas publicaciones en esa red social.

"El viejo, como le digo yo, está en terapia intensiva hace varios días, luchando para volver a ser ese Carlos que todos conocemos, el incansable, el que está lleno de energía, el que tiene un corazón enorme, el que siempre da todo para traerme buenas noticias. Viejo querido, ponete bien que tu familia y nosotros te extrañamos y te necesitamos acá, más fuerte que nunca", señaló angustiada.

LEER MÁS Desesperado pedido de Ángela Leiva por su manager, internado en terapia intensiva

Pero en las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Carlitos. Por ahora la cantante no se pronunció sobre esta triste noticia.

Recordemos que el padre de la artista también atraviesa un delicado estado ya que luego de haber vencido un cáncer le diagnosticaron coronavirus. "Mi papá cuando le dan la noticia de que venció el cáncer, le diagnostican Covid-19", contó Leiva esta semana en "Lo de Mariana".

"Hoy lo tenemos ahí internado, entubado y en coma farmacológico. Está luchando", detalló sobre la dura lucha que lleva adelante su querido Eduardo. "Lo conté como un ejemplo de vida porque no es fácil luchar contra un cáncer. Mi mamá falleció de cáncer. Sé lo que es y me gusta contar las cosas lindas también que me pasan. Y, acto seguido, me pasa esto con mi viejo; fue un baldazo de agua fría", concluyó.

LEER MÁS Ángela Leiva contó que su papá se encuentra internado en coma farmacológico por coronavirus