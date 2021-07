La profunda reflexión de Thelma Fardin tras vacunarse contra el Covid: "Se pone el cuerpo y la voluntad"

En las últimas horas, Thelma Fardin compartió una sentida reflexión sobre lo que representa la vacunación contra el Covid a nivel colectivo, o visto desde el punto de vista de la sociedad como un todo.

La actriz criticó la visión individualista de muchos que ven a la vacuna como “un acto de libertad”. “Para algunxs la libertad es hacer lo que se les dé la gana, de modo individual, en general bastante asociado a lo que su condición económica en este sistema de consumo les permite. Para otrxs la libertad se conquista de manera colectiva”, manifestó en las redes.

Y añadió: “Dijo Audre Lorde, una de las activistas que más admiro, ‘No seré una mujer libre mientras siga habiendo otras mujeres sometidas’. La vacunación es un acto colectivo, ponemos el cuerpo aunque no hayan pasado los cinco años ideales de ensayo de una vacuna, sí, porque siempre alguien tiene que empezar. Qué es esa idea de que mejor empiece otro? Una vez mi primera maestra de teatro me preguntó 'Qué es lo más importante arriba del escenario?' A mis 10 años creo que pasé por un sin fin de respuestas erróneas hasta que cansada me dijo 'El Otro!'. Y fue un tatuaje en mi cabeza, no sólo para mi profesión por supuesto”.

Luego, la actriz se refirió al sentido grupal de la vacunación: “No nos vacunamos por nuestra protección y libertad individual, lo hacemos porque queremos salir todxs adelante. Sin dudas nos gustaría vivir en un mundo sin pandemias, sin vacunas, con otro sistema de vínculos y sin relaciones de poder y sometimiento, pero las luchas se dan desde adentro”.

“Se pone el cuerpo y la voluntad, sobre todo en esta era donde en paralelo, y probablemente como consecuencia de un gran avance en conquista de derechos, hay una reacción virulenta, individualista y con intenciones claras de vernos retroceder. En esta era donde está tan de moda el 'yo' lo revolucionario es pensar en nosotrxs”, concluyó Fardin.

