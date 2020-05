A los 79 años, Nacha Guevara reveló su peor miedo

Con 79 años, Nacha Guevara es todo un ícono del espectáculo local, todo lo que hace y participa tiene un sello de calidad que logró generar con sus años de experiencia.

Ahora, en medio del aislamiento obligatorio por coronavirus, la actriz se volcó a las redes, en especial a Instagram para hacer videos en vivo en los que da secretos de belleza o distintas recomendaciones.

En una de esas transmisiones se animó a hablar de su relación con el dinero. “No poseo casa, no poseo auto y tampoco dinero”, dijo y aseguró que no tiene capacidad de ahorro.

“Creo que es una gran mentira creer que tenés una casa, cuando en realidad es del banco”, aseguró y agregó: “En nuestra profesión que es muy inestable es muy difícil hacer planes de largo alcance, hay gente que lo ha sabido hacer, yo no. Hice viajes que para mí era algo increíble”.

En estos momentos de aislamiento en los que no hay trabajo, la actriz afirmó que la situación de muchos se sus colegas es compleja. “La mayoría de los artistas no tenemos fortunas para resistir tanto tiempo sin trabajar (…) mi miedo siempre ha sido la pobreza, porque la he pasado, la he padecido, pero también la he superado. Cuando me fui al exilio lo hice con 350 dólares y tres hijos sin conocer a nadie y tuve que renacer…aquí estoy”, admitió.

