Profunda reflexión de Morena Rial sobre su cambio físico y emocional: "Costó pero..."

Morena Rial reflexionó sobre su cuerpo y estado emocional con un posteo que compartió en Instagram el miércoles por la noche.

Además, la hija de Jorge mostró sus cicatrices por primera vez luego del bypass gástrico al que se sometió en 2016 y luego en 2018 se realizó una cirugía reconstructiva.

Desde Córdoba y a través las redes sociales, la joven se refirió a cómo se siente en la actualidad tras pasar por aquel proceso.

"Costó, pero sigo, de pie que es lo importante... Me caí, me levanté, me limpié las heridas, me quedaron cicatrices pero seguí", comenzó la madre de Francesco Benicio.

Y aseguró pura convicción: "Me prometí que sería más fuerte y más feliz y no me fallé".

"Si crees que puedes, entonces puedes. SEAN MUY FELICES", finalizó More.

