Profunda reflexión de Maxi López dedicada a sus hijos

Maxi López compartió el viernes en Instagram un profundo posteo dedicado especialmente a sus tres hijos, Valentino, Benedicto y Constantino, fruto de su relación con Wanda Nara, con quien se casó en 2008 y se separaron a fines de 2013, cuyo vínculo sigue tirante hasta el día de hoy.

El ex futbolista, que se retiró hace unos meses de la actividad profesional, se mostró a corazón abierto y les habló a sus hijos con una sentida reflexión sobre la vida.

"No dejes nunca que nadie te diga de que eres capaz, si tienes un sueño persíguelo sin que nada más importe", comenzó su mensaje Maxi, quien están en pareja hace años con la modelo Daniela Christiansson.

"Y cuando venga alguien y te diga: "No vas a llegar a ningún lado Déjalo ahora que estás a tiempo, eso es imposible, casi nadie lo consigue, eres un soñador" Tú le vas a decir: No voy hacer lo que tú quieras ni lo que parece que está bien, ni ninguna cosa que no sienta que quiero hacer, porque la vida es demasiado corta como para no llenarla haciendo lo que nos hace felices", siguió el ex delantero con una serie de imágenes de sus pequeños.

Y cerró: "Y si tengo que gastar mi tiempo con algo será con lo que más amo. No voy a rendirme y por más duro que parezca el camino, por más sudor que gaste, llegaré hasta el final… #love #brothers #dream #passion #effort #futbol".