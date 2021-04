Sincero autoanálisis de Julieta Díaz: "Me critico mucho cómo mamá"

Julieta Díaz compartió hace unas horas un profundo análisis de su rol de mamá en Instagram.

La actriz subió una foto con su hija Antonia, de cinco años, fruto de su relación con el estadounidense Brent Federighi, y reconoció -con mucha autocrítica- algunas de sus falencias en su rol de madre.

"Me cuesta la paciencia. Me veo de afuera y me critico mucho cómo mamá. Porque todo siento que la marcará para siempre. Y algo de eso hay", comenzó su posteo a corazón abierto.

Y siguió: "Si pudiera ser más paciente y menos exigente con ella y conmigo".

"Tratar de amar mejor. De parar la cabeza y estar. Estar mejor. Vería tu sonrisa, mi amor. Y tu fragilidad, y tu fuerza, y tu amor. Y a vos", cerró Díaz.

