El productor de Federico Bal: "Él sigue en la obra; nos debíamos una revancha en Buenos Aires"

En "Los ángeles de la mañana", confirmaron la desvinculación de Federico Bal de la obra "Mentiras inteligentes" que estrena el 14 de enero en el Teatro Lola Membrives.

La información llega después de conocerse una foto de Federico en Mar del Plata junto a su novia y en una supuesta "fiesta clandestina".

"Más allá de eso, que es lo normal con todos los casos que hay. Fede Bal queda afuera de la obra de teatro en la que estaba ensayando, estaba por protagonizar nuevamente en el verano. Ya la producción de esa obra comenzó a llamar posibles reemplazos. Uno de los convocados es Cachete Sierra", continuó contando el conductor, que además agregó que ya llamaron a otros actores más para pensar en un reemplazo. Recordemos que incluso, Cinthia Fernández había sido incorporada al elenco, luego de que Mica Vázquez se tomara un descanso por su maternidad.

Primiciasya.com habló con Fede quien negó la noticia: "Es mentira, todo sigue igual".

Por su parte, este medio también se puso en contacto con Marta González, compañera de elenco y supuestamente una de las enojadas con Fede.

"No, no nos enojamos, no está echado, no está desvinculado, para nada, como estuvo en una fiesta, entonces él mismo pidió no ir al ensayo hasta no tener el resultado del COVID", le contestó a este portal.

Ahora, tomó la palabra Alberto Raimundo, productor de la obra teatral, quien también negó la desvinculación.

"No es correcto, Fede sigue en la obra, está confirmado. Va a continuar. Va a hacer la segunda temporada, la primera la hicimos en Mar del Plata y se interrumpió por el problema de salud de él y nos debíamos la revancha de hacerla en Buenos Aires", expresó en charla con este medio.

Y finalizó: "Seguimos en la obra con él. Sí se barajaron muchos rumores por el tema de la fiesta, a la novia le dio negativo y para la tarde o mañana tendremos el resultado de él. Vamos a actuar según protocolos de acuerdo al tiempo que determine el resultado".