Los problemas de convivencia de Susana Giménez con su nieta Lucía Celasco

Fiel a su estilo sincericida, Susana Giménez ventiló durante la emisión de Por el mundo los problemas que tiene con su nieta Lucía Celasco, quien está instalada junto a la conductora en su casa de Miami.

Lo cierto es que mientras la diva de los teléfonos y el conductor paseaban a bordo de un auto eléctrico, en medio del segundo programa viajero internacional de Telefe, Susana Giménez le contó a Marley que no aguanta más a su nieta por lo desordenada que es y quiere que abandone su casa en un tono de confianza como si estuvieran solos y sin cámaras.

Sucede que Lucía Celasco acaba de inaugurar una sucursal, junto a su socia, de su marca de ropa en esa ciudad.

Si bien Susana Giménez aseguró entre risas que Lucía “Es la única de la familia, aparte de mí, que va a trabajar”, ya le pidió que se alquile un departamento.

“Que no se alquile uno de 4 mil dólares por mes, porque lo tienen que pagar ella y su socia (>de la marca Lovely Denim) pero quiero que se vaya de casa. Le pido todos los días y no se va”, disparó Susana.

Y mientras Marley la escuchaba atento agregó a su queja: “Ya me quemaron la pava francesa. ¿Viste la potencia que tiene el gas acá? ¡Enseguida te hierve! La dejaron como en Buenos Aires y me la quemó”.

Según explicó la rubia conductora, el problema entre ella y su nieta radica en lo desordenada que es Lucía. Así, cuando Marley quiso saber cuán grande es la casa para tener semejantes enfrentamientos, Susana detalló que tiene “Dos dormitorios arriba y uno abajo que tiene un sillón cama, que Lucía lo abre y nunca más lo cierra. No saca las valijas, no cuelga la ropa. El placard son las valijas. Yo soy una maniática que me paso limpiando todo, y hoy pasé la aspiradora”.

Ahora bien, la pregunta del millón es ¿Alguien se imagina a Susana Giménez pasando la aspiradora y limpiando la casa?

A24/show