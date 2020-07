El problema de salud de Antonio Birabent por la cuarentena: "Está empezando a fallar mi..."

Antonio Birabent se suma a la lista de artistas que brindan espectáculos vía streaming. Su trayectoria se ha consolidado por diferentes caminos artísticos y expresivos, pero la música y las palabras siempre han sido su base y su esencia.

Es por eso que ésta oportunidad presentará "Concierto y palabras caseras", un espectáculo intimista que se podrá disfrutar a través de Platea Live, la plataforma recientemente lanzada por PlateaNet.

"Todos los que quieran formar parte de esto, pueden hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Eso es maravilloso", destacó Birabent en el live de Instagram de PrimiciasYa.com.

Al ser consultado sobre cómo vive la pandemia del coronavirus, indicó: "No sentí temor ni miedo. Me sentí un poco descolocado como nos pasó a todos. Hay días que me agarra un poco de angustia al no saber hasta cuándo. Pero se me va rápido y la música me ayuda un montón. Y estoy mucho tiempo con mi hijo (Oliverio), trato de disfrutar con él aunque hay muchas cosas no se pueden hacer, como jugar al fútbol".

Luego, sobre si mira series o televisión, contó: "No miro ahora series, al principio de la cuarentena si lo hacía. Pero ahora miro el fútbol que volvió en Europa, pero trato de no estar tanto tiempo frente a la pantalla". Y debido a eso, reveló: "Siento que mi vista que era extraordinaria esta empezando a fallar. Y eso es a causa de estar siempre con el celu, la compu o la televisión, y más ahora en cuarentena".

"Es nocivo estar mucho tiempo en pantalla y por eso de noche trato de relajar y hacer otras cosas... Como leer, escribir o jugar con mi hijo", remarcó el músico y actor.

¿Le gustaría volver a ser papá? "Durante este tiempo concretarlo sería casi imposible. A veces pienso que tal vez me puede dar ganas, pero en este momento no".

Antonio Birabent compartió escenarios y estudios de grabación con algunos de los más importantes músicos del rock y de la música argentina de las últimas generaciones. Editó 20 discos desde 1993 hasta la actualidad (el último se llama El Interior del Volcán) además de participar en numerosas películas y series de televisión.

Las entradas para su espectáculo vía streaming tienen un costo de $400 pesos y ya se pueden adquirir mediante Plateanet. La cita será el viernes 10 de julio a las 22.30 horas.

