La Princesita aclaró los motivos de su ausencia en los personajes del año de Gente: "Yo propuse todo de mi parte para hacerlo, pero no se pudo"

Como desde hace más de 5 décadas, “Los personajes del año de revista Gente” es un clásico que no pierde vigencia.

Para ocupar ese preciado lugar, las personalidades deben destacarse por sus talento, sus logros o por ser un ejemplo y no necesariamente tienen que pertenecer al mundo de la televisión, el cine o la moda. Pueden ser políticos, deportistas, profesionales de la salud y de otros rubros.

Pero en la edición 2020, que se realizó de una manera especial debido a la pandemia por coronavirus, habrá una ausencia muy importante, la de Karina "La Princesita".

La artista que, más allá de ser una referente de la música tropical y de sus shows vía streaming que realizó durante el año, se destacó por ser jurado del "Cantando 2020".

Por tal motivo fue una de las figuras invitadas para la producción que se llevó a cabo el martes 1 y el miércoles 2 de diciembre en el Museo de Arte Decorativo, lugar donde se iba a ir fotografiando a las personalidades por separado.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Karina "La Princesita" aclaró los motivos de su ausencia ya que corrió el rumor de que estaría enojada con la revista: "No estoy enojada para nada. Tengo una bronca por no poder ir, porque yo quería estar. Pero el 1 y 2 no podía", comenzó diciendo.

"Lo que me está pasando sinceramente es que tengo muchas propuestas de trabajo, gracias a Dios porque no lo puedo creer en este momento medio complicadito y para mí no lo fue. Pero estoy con el Cantando que me empiezo a preparar desde las siete de la tarde y después estoy con otras dos cosas más. Una de las que me lleva más tiempo es el ensayo de una obra que estrena el martes que viene y que tuvimos diez días de ensayo donde tiene diálogos y yo canto seis canciones, estamos ensayando todos los días y no podía faltar. Para colmo para ir a la tapa de Gente yo tengo más de dos horas de preparación entre el cabello, el maquillaje y demás", agregó.

Por último, La Princesita dijo; "Además estoy hablando por otro musical y ya empecé a ensayar. Realmente no tengo tiempo. Encima estoy con mi nena en mi casa y yo no conté con tiempo ni el 1 ni el 2, días que se hacían las fotos. Esos días no pude hacerme tiempo para poder ir. Lamento no estar, es más decía que 'este año tenía que estar'. También pensamos en hacer la foto otro día por mi cuenta y la mandaba, pero no sé. Yo propuse todo de mi parte para poder hacerlo, pero no se pudo. Pero no estoy ni enojada ni nada de eso, me hubiese encantado estar".

