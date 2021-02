Fue primicia: Georgina Barbarossa ya fue presentada como la participante 16 de "Masterchef Celebrity"

Tal como adelantó este medio el pasado sábado en carácter de exclusivo, Georgina Barbarossa fue presentada como participante número 16 de la segunda edición de "Masterchef Celebrity".

La información fue difundida por este portal un día después de que la actriz anunciara que pidió licencia por 30 días de la obra que encabeza Flavio Mendoza.

"Informamos que la actriz Georgina Barbarossa tomará un período de licencia (en principio de 30 días) en la obra Un Estreno o un Velorio", dice el comunicado de prensa.

La actriz habló con el diario La Nación y reconoció: “Fue una decisión de común acuerdo con el productor. Me parece que está bueno que cortemos un poco, que paremos, y que cuando estemos todos bien volvamos a trabajar”.

Con respecto a las versiones que dicen que no volvería, Barbarossa no dejó dudas: “No hubo ni discusión ni pelea. No me bajé, me tomé un mes de licencia en un momento tan insólito del planeta. No hay nada extraño, es simplemente eso: me estoy cuidando”.

Hoy Telefe difundió la noticia con un comunicado y con una presentación en "Flor de equipo".

"Georgina Barbarossa es la última participante confirmada que se suma #MasterchefCelebrity. La actriz, comediante y conductora de televisión confirma su participación en la #NuevaTemporada de la competencia gastronómica más importante del país. Con la conducción de Santiago del Moro, en Febrero por Telefe", confirma el canal.

Los confirmados son: Carmen Barbieri, la conductora Flavia Palmiero, Juanse –líder de Los Ratones Paranoicos–, el actor Gastón Dalmau, la humorista Dani La Chepi, la actriz Andrea Rincón, el cantante Cae, la actriz Candela Vetrano, el periodista deportivo Fernando Carlos, el actor Daniel Aráoz, la periodista y escritora María O’Donnell, el ex futbolista Mariano Dalla Libera, la conductora Sol Pérez, y recientemente anunciaron la incorporación del ex jugador de básquet Hernán El Loco Montenegro, el mediático Alex Caniggia y ahora Georgina.

