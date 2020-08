Fue primicia: Fede Bal firmó contrato y estará en "MasterChef Celebrity"

Hace tres semanas, Fede Bal contó públicamente que se curó de cáncer. El tratamiento al que se sometió funcionó: el tumor que tenía en el intestino desapareció y no deberá ser operado.

Tras la confirmación de la noticias, Fede dialogó con Primiciasya.com a través de un vivo y contó sobre sus nuevos proyectos y sobre la posibilidad de volver a la televisión.

"Hay un proyecto muy lindo e interesante que aún no firmé, es algo muy lindo y capaz me vean de lunes a viernes. Todavía no lo sé, estamos charlando... No puedo decir nada, pero capaz forme parte de MasterChef Celebrity. Me parece un súper formato, algo muy divertido. La gente quiere ver gente cocinando bien o mal. Santi del Moro conduciendo va a ser un diez. Yo desde chico soy de meter la mano en la cocina cuando veía a mi vieja cocinando", adelantó en exclusiva.

Cierto es que en la tarde de hoy, Fede rubricó el contrato con la productora Boxfish para ser parte de "Masterchef Celebrity".

Además, el actor y comediante Roberto Moldavsky también se sumó a la lista de famosos que estarán cocinando en el ciclo de Telefe.

Otros nombres que hay en carpeta son: Gianinna Maradona, Claudia Villafañe, Dolores Barreiro, Iliana Calabró, Catherine Fulop, Fabián Cubero, Caludia Villafañe (primera experiencia en un programa), Gianinna Maradona (mismo caso que su mamá), Valeria Mazza, Rocío Guirao Díaz, Gabriel Batistuta, Rocío Marengo (quien participó en el mismo formato en Chile), Sofía Pachano, Georgina Barbarossa (iba a estar en el "Cantando"), Gabriel Corrado y Flor Vigna.

El jurado estará a cargo de Christophe Krywonis, Donato de Santis y Germán Martitegui.

