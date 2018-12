Primero la víctima fue Wanda y ahora su papá, Andrés: Aparecieron fotos y video prohibido

Otra vez un video íntimo que deja de serlo. Otra vez la Web, testigo de un escándalo por imágenes privadas que se convierten en públicas de manera ilegal.





Andrés Nara, el papá de Wanda y Zaira. En las últimas horas se filtró un video prohibido de casi dos minutos de duración, donde se lo ve sobre una cama, desnudo, manteniendo sexo oral con una mujer. Esta vez la víctima es, el papá de. En las últimas horas se filtró un video prohibido de casi dos minutos de duración, donde se lo ve sobre una cama, desnudo, manteniendo sexo oral con una mujer.





PrimiciasYa.com, Cari Nara, quien fue pareja de Andrés durante mucho tiempo, no es la mujer que se ve en las imágenes. Sería otra ex novia del empresario quien se encargó en que este video salga a la luz. Según pudo comprobar, quien fue pareja de Andrés durante mucho tiempo, no es la mujer que se ve en las imágenes. Sería otra ex novia del empresario quien se encargó en que este video salga a la luz.

Wanda Nara se hizo conocida cuando apareció un video de ella practicándole sexo oral a un hombre. Hace un tiempo, su padre contó de quién se trata. Se llama Daniel Stropparo, es un empresario del rubro automotriz. "Yo estuve buscando a este muchacho que hizo el video durante tres meses para meterle dos tiros en las rodillas con una Glock, porque lo conocía. Estaba muy caliente", contaba Andrés en "Animales Sueltos". Recordemos quese hizo conocida cuando apareció un video de ella practicándole sexo oral a un hombre. Hace un tiempo, su padre contó de quién se trata. Se llama, es un empresario del rubro automotriz.contaba Andrés en

"Yo lo conocía al que grabó el video. Hay una historia atrás de todo eso. Él no fue el que lo subió a Internet. Pero yo conocía al muchacho porque vendía autos y le había dicho a Wanda que no estuviera con él porque antes él me mostraba videos y me decía 'mirá, estuve con Fulana o Mengana'. Entonces pensé 'con mi hija, no'. Es más, le dije a Wanda: 'No quiero que salgas con este muchacho, te lo prohíbo. Pero si llegas a salir, ¡ojo que no te filme!'. Fue así como lo cuento", detallaba.





¿Podrá descubrir ahora Andrés quién filtró el suyo?

