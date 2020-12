Por primera vez después de la muerte de Maradona, Verónica Ojeda pidió Justicia en televisión

Todavía no se cumplió 1 mes del fallecimiento de Diego Maradona y el silencio de Verónica Ojeda se rompió esta tarde en una entrevista que la ex de Diego brindó al programa "Confrontados" que conduce Marina Calabró por El Nueve.

La madre de Dieguito Fernando decidió que ya era tiempo de tomar la palabra.

En primer lugar, comenzó agradeciéndole a Mario Baudry, su actual pareja y representante de su hijo. “Nadie en la vida me defendió como me está defendiendo ante los medios y para mi eso es... no voy a tener cómo decirle gracias. Yo sé que Dieguito va a estar agradecido toda la vida por todo lo que hace y aparte la relación que tienen los dos es única. Simplemente es darle un abrazo, decirle gracias y que lo amo”.

“La verdad es que está pasando por un momento... obviamente tiene siete años (...) Siempre Mario tenía la mejor predisposición para con Diego y fue recíproca porque Diego también lo apreciaba mucho. Es increíble decirlo y contarlo, pero es la realidad (...) Siempre dije las cosas de frente y nunca le oculté absolutamente nada, nunca le fui con mentiras, al contrario, siempre le dije las cosas y desde el primer momento yo le conté”, expresó sobre su estado de ánimo a días de cumplirse un mes de la muerte.

Cuando la conductora le preguntó sobre qué esperaba de este proceso judicial, Ojeda fue contundente: “Justicia! Yo ya le dije a Mario que se haga justicia, nada más. Quiero saber la verdad, nada más que eso”.

El pasado 9 de diciembre, Ojeda cumplió 43 años y fue el primer cumpleaños sin Maradona. A diferencia de los anteriores, este año no hubo celebraciones ni reuniones con amigos.

