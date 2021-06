La primera foto oficial de Nicole Neumann y José Manuel Urcera

Nicole Neumann y José Manuel Urcera están más enamorados que nunca y el domingo compartieron la primera imagen juntos de manera oficial desde sus cuentas de Instagram.

A través de sus historias, la modelo y el piloto de Turismo Carretera subieron en sus historias la primera foto juntos acompañado de un corazón. Ella lo acompañó mientras practicaba en su moto en un circuito al aire libre.

En "Santo sábado", América, Nicole se refirió a su noviazgo y sobre las declaraciones de la ex de su novio: "Se llama Manuel, le dicen Manu. Mica (Micaela Álvarez Cuesta, ex de su novio) en la vida de otros, en la mía no. Yo no empiezo ninguna relación con nadie que no esté solo".

LEER MÁS: "MasterChef Celebrity": María O'Donnell fue eliminada y quedaron definidos los 5 finalistas

"Yo no me engancho con ex ni pasados de nadie. Tengo un presente muy lindo, pasándola bien y cuidando a mis hijas. Todo lo que no es mío no me hago cargo", sentenció.

Y sobre el mensaje que recibió de la ex de su novio y que no contestó, aclaró: "Les escribe una ex, ¿ustedes son sororos con los ex de sus ex?".

"Yo pregunto todo chicos. Soy una señora chicos desde que tengo 30 años, con mis hijas y una carrera. Aparte ninguna combinación más bomba que mujer con experiencia y alma y cuerpo de niña", finalizó.

LEER MÁS: Rocío Marengo volvió a disparar contra "MasterChef Celebrity": "Me sentí muy maltratada"