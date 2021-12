La primera foto de Natalie Pérez y Chano Moreno Charpentier juntos

Desde hace varios días viene instalado el rumor de romance entre Natalie Pérez y Chano Moreno Charpentier. Los cantantes se encuentran sin pareja desde hace un tiempo y ahora se conoció la primera imagen de los dos juntos.

Fue Ángel de Brito quien publicó en Twitter la imagen de los cantantes cenando en un restaurante del barrio porteño de Saavedra. Ambos se mostraron juntos en una de las mesas del exterior del lugar.

Natalie se había separado a mediados de 2019 de Ramiro Gayoso, a quien conoció cuando iban al colegio y la relación duró seis años.

Chano por su parte hace un buen tiempo que está soltero y viene de retomar sus shows en vivo tras aquel episodio donde recibió un disparo por parte de un efectivo policial en julio de este año.

Abordado por el portal Farándula Show, ni bien pisó suelo salteño, Chano Moreno Charpentier se mostró feliz de volver a esa provincia después de dos años.

Y como no podía ser de otra manera, la pregunta obligada de la prensa que se encontraba en el lugar tuvo que ver con el romance que estaría viviendo con Natalie Pérez.

Dado que la noticia estalló hace muy pocos días, hasta el momento no había habido oportunidad de escuchar de voz de los protagonistas la confirmación o la desmentida del asunto. Si bien se creía que la actriz acompañaría a Chano en la gira del fin de semana, Charpentier llegó sólo pero no esquivó el tema cuando le consultaron.

Así, ante la consulta del periodista del citado medio: "¿Viniste sólo Chano? ¿Y Natalie? Se dice que estás con Natalie Pérez ¿Es cierto eso o no? ¿Podemos confirmarlo?", y Chano Moreno Charpentier deslizó -mientras le firmaba autógrafos a las fanáticas que lo esperaban en el lugar-: "No lo sé... confirmar no, pero bue... Decir no se puede...".

Fue en ese momento cuando el cronista fue por más y quiso saber si Natalie "es amiga", obteniendo como respuesta por parte del músico un misterioso: "Es muchas cosas...".