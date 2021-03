La primera foto de Jorge Lanata junto a su nueva novia, Elba Marcovecchio

Después de apurarlo en vivo en una entrevista radial, se conoció la primera foto del romance entre Jorge Lanata y Elba Marcovecchio.

Jorge y Elba están por convivir, según detalló el periodista Augusto Tartufoli después de que Ángel de Brito publique la primera foto de la pareja.

LEER TAMBIÉN: Luli Salazar confirmó que se reconcilió con Redrado: "Él me contagió de COVID, fue contacto estrecho... estrecho"

Recordemos que en medio de fuertes rumores de casamiento, la reconocida letrada accedió a ser entrevistada en el ciclo que comanda su pareja y sorprendió con sus dichos.

Mariana Calabró le preguntó sin vueltas a la novia de su jefe: "¿Se casan?". "Yo no me enteré de nada, evidentemente ustedes se enteran antes que nosotros...", respondió Elba para finalmente desmentir los rumores y confirmar que "no hubo propuesta".

"Eso es cierto y quienes me conocen saben del profundo amor que tengo por el conductor de ahí", dijo la profesional.

Y agregó: "Algo que nos pasa rarísimo es que estamos muy en la misma frecuencia, se hablan las cosas con mucha naturalidad, la conversación es muy fácil y es increíble la concordancia que tenemos".

LEER TAMBIÉN: Cristiana Sinagra reveló que Diego Maradona Junior viajará a la Argentina y contó: "No estoy bien a nivel psicológico"

Por su parte, Jorge tomó la posta y contestó: "No hay nada que anunciar, no hay boda, hay una mudanza de ella a Capital, es todo lo que hay", agregó en ese preciso momento el conductor.