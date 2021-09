La primera foto de Jamaica, la hija de L-Gante

L-Gante es un verdadero fenómeno en las redes sociales y en la televisión. Después de haber sestado por varios programas, el domingo, el cantante de cumbia estuvo por primera vez en la mesa de Mirtha Legrand, donde presentó oficialmente a su novia, Tamara Báez, con quien está esperando una hija.

En las últimas horas, el intérprete de "Perrito malvado", uno de sus hits, publicó un video en sus redes mientras le realizaban una ecografía 5D a su pareja.

En una historia en su Instagram, donde tiene más de 3 millones de seguidores, L-Gante mostró la primera imagen de su hija. "Jamaica tirando rostro", comenta el artista, emocionado por su paternidad.

¿Quién es la novia de L-Gante?

La novia de L-Gante se llama Tamara Báez. En diálogo con Juana Viale en la mesa de Mirtha Legrand, el cantante contó cómo se conocieron.

"¿Cómo la conociste a tu novia?", le preguntó Juana en la mesa. "Ella era compañera de escuela de una amigo mío. Ella me gustaba, pero no me daba atención. En un momento, sí me dio un poco de atención. Nos juntamos con ella y mi amigo. Así empezó la relación", comentó el artista.