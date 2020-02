La primera foto de Dolores Barreiro con su nuevo novio tras la separación de Matías Camisani

IN FRAGANTI 💥

En noviembre de 2019, Dolores Barreiro le negó a Primiciasya.com la existencia de un nuevo amor en su vida tras la separación con Matías Camisani.

Barreiro desmintió estar comenzando un romance con Martín Tassara, ex de Isabel Macedo. "No es verdad, me pareció rarísimo de La Nación. Apenas lo conozco y ni siquiera estuvo en Punta del Este, nada que ver", aseguró la modelo.

Ahora, a Dolores se la vincula con Santiago Tanoira. Pero, esta vez, la modelo no va a poder negar nada porque ya hay una foto de ambos juntos.

Dolores asistió al casamiento de Sonia Caputo y Santiago Giambruni en Punta del Este acompañada de Tanoira. En las fotos, se los vio de la mano y muy enamorados.

La modelo viene de 21 años de matrimonio con Camisani con quien tuvo a Valentino, Salvador, Milo, Suria e Indra.