La primera crisis de famosos en plena cuarentena: ¿Hay ruptura? ¿Es definitivo?

Sofía "Jujuy" Jiménez y Juan Martín del Potro atraviesan un duro momento personal y, según informó Rodrigo Lussich en Intrusos, la pareja estaría alejada.

Aunque la información no está confirmada, el periodista aseguró que los indicios comenzaron en las redes sociales: pocas publicaciones juntos y cero likes.

Mientras atraviesa la cuarentena, la modelo comparte en sus redes sociales parte de su vida cotidiana en aislamiento. En una de sus últimos post, la diosa comentó cómo le pegó la medida contra el Coronavirus.

"Que cómo la estoy llevando? Aca, re tranquiii Alguien me cree que por las noches me duermo súper triste? Como con una angustia, no se una sensación rara...(ahí me pongo una meditación para relajar y dormir tranquila) después les paso por stories. Están buenísimas! De todos modos, siento que no debo ser la única no? Pero al otro día, me despierto hago mi yoguita, mis respiraciones conscientes un poco de meditación, desayuno...y el día arranca", tiró.

LEER TAMBIÉN: Sofía "Jujuy" Jiménez sobre la cuarentena: "14 días encerrados suena a una locura"

El primer indicio en el programa de Marley

Este miércoles Jujuy Jiménez estuvo presente en el programa "El Muro Infernal" que conduce Marley y allí el conductor la deschavó con una incómoda historia.

Marley y Jujuy viajaron a Ibiza para grabar "Por el mundo", y por aquel entonces la modelo no tenía ningún compromiso serio. Allí se cruzó con el reconocido DJ Martin Garrix, quien con apenas 23 años se convirtió en el DJ más importante del mundo.

"Martín Garrix fue un divino, simpatiquísimo, la miraba como diciendo 'Guaauuu'", dijo Marley y luego agregó: "Jujuy es tan hermosa que todos la miraban".

Luego sintiendo que había metido la pata con su comentario aclaró: "Se portó muy bien en Ibiza, no hizo nada, impecable". Incómoda y queriendo cerrar rápido el tema Sofía Jiménez remató: "Una lady. Y cuando volví (Juan Martín) me estaba esperando".

LEER TAMBIÉN: Jujuy Jiménez le respondió a La Negra Vernaci: "Esto me parece una gran falta de respeto, no es gracioso"