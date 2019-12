La primera baja de la temporada teatral: “¡No importa la plata!”

Pese a las exigencias iniciales y a los privilegios que consiguió a la hora de firmar contrato, Charlotte Caniggia optó por no hacer temporada teatral junto a Florencia de la V.

Según contó anoche en el programa de Marcelo Tinelli, “ShowMatch”, la hija del Pájaro Caniggia y Mariana Nannis se quedará cerca de su madre.

“No me peleé con mi novio, no saben qué inventar y se agarran de ahí. Me bajé de la obra, había firmado pero tuve mis dudas. Tomé otra decisión. No lo voy a hacer. Estaba muy buena la oferta”, sostuvo la mediática ante la mirada de quien iba a ser su compañera, Flor de la V.

Recordemos que el empresario que llevará a cabo la obra, Juan Alzúa, le concedió la posibilidad de tener un chofer a disposición para ir hasta el teatro todas las noches y le hizo un generoso contrato.

Sin embargo, Charlotte sostuvo: “Decidí no hacerlo. En estos momentos me hace falta más estar con mi mamá. Es más importante para mí. La plata será para otra ocasión. No importa la plata. En esta ocasión no”.

Cabe destacar que la familia Caniggia viene en plena revolución por la conflictiva separación de Claudio con Mariana y por el nuevo romance del ex deportista con Sofía Bonelli, quien a su vez estaría embarazada.

