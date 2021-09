El primer posteo en la cuenta de Diego Maradona a casi un año de su muerte: quién lo hizo

Diego Maradona murió el 25 de noviembre 2020 y no hay un día en que sus fanáticos y su familia no lo recuerden. Cuando el ídolo del fútbol pasó a la inmortalidad, sus redes sociales quedaron inactivas, hasta este jueves.

Sus cinco hijos, Diego Junior, Dalma, Gianinna, Jana y Dieguito Fernando, fruto de sus distintas relaciones con Cristiana Sinagra, Claudia Villafañe, Valeria Sabalain y Verónica Ojeda, decidieron usar nuevamente su cuenta de Instagram para homenajearlo día a día.

En el feed de Diego Maradona apareció un retrato en blanco y negro de él, muy lindo, al que coronaron con una significativa reflexión del escritor uruguayo Eduardo Galeano.

"No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes, fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende (Eduardo Galeano)", escribieron.

Luego, sus hijos hicieron hincapié en que no permitirán que "el fuego" de su papá se apague a pesar de su ausencia física.

"Tus hijos queremos que tu fuego inigualable no se apague nunca. Por eso vamos a mantener activas tus redes para que todos los que te quieren y admiran tengan un lugar donde poder rendirte el homenaje que vos merecés", señalaron junto al emoji de corazón.