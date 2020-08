La prima de Luis Miguel está convencida de que la indigente es Marcela Basteri y pidió un ADN

El gran enigma del paradero de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, se potenció aún más con la publicación de la serie sobre la vida del cantante.

La madre de Luis Miguel sigue desaparecida desde 1986 y nadie ha podido dar con su paradero. El cantante tampoco se manifestó jamás al respecto.

Hace unos años, en el ciclo "Infama" de América se descubrió a una indigente en el barrio de Monserrat que tenía rasgos muy parecidos. Luego se supo que la señora se llama Honorina Montes García.

Luis Ventura asegura que esa mujer es la madre de Luismi y que se encuentra internada en una clínica psiquiátrica.

Flavia Basteri, sobrina de Marcela, habló hoy en "Confrontados", El Nueve, y precisó detalles de los encuentros que mantuvo con esa señora. Además, afirmó que la familia elevó un pedido para que se le realice un ADN.

"Es una mujer hermosa, súper dulce y que te mira con esos ojos que te dicen 'soy yo pero no lo puedo decir' (...). Ella me ha dicho cómo ha pasado desde España a Argentina, cosas familiares que hemos vivido y que mi papá me ha contado (...) y que solo sabemos nosotros", agregó Flavia. "Yo le digo 'decí que sos vos así te podemos sacar y podés vivir con nosotras. Yo te prometo que nadie se va a enterar (...), podés vivir conmigo' y ella me dice que no le quiere hacer más daño a nadie", explicó.

"Me dicen que me quiero colgar de mi primo. A mí no me interesa Luis Miguel. Quiero que me hagan el ADN para saber si es mi tía y que disfrute sus últimos años y que pueda ir a ver a su hermana a Italia. Es un ser hermoso", contó Flavia.

Aparentemente hay gente que impide que esto se lleve a cabo y que con dinero tapan el tema.

"Yo creo que él no sabe y que él la buscó. Él amaba a su mamá y ella a él, lo ama porque es mi tía la que está en el hospital. Yo no sé si él tiene miedo de enfrentarse al fracaso de que no sea ella", dijo. "Cuando vino por última vez a la Argentina, todos esperaban que se acercara al Moyano porque se quedó más tiempo del estipulado. Y yo fui después de dejó el país y le pregunté si había ido y me dijo 'no, él no tiene el coraje para venir a verme'", concluyó.

