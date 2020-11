El pretendiente de Susana Giménez, Aníbal Raúl Arrarte Artigalas, tiene una denuncia por estafa

Ni bien asomó la cabeza en Punta del Este para sacar a bailar a Susana Giménez, Aníbal Raúl Arrarte Artigalas se convirtió de inmediato en el personaje polémico de la semana.

En Mar del Plata, el hombre fue detenido por pedir en redes sociales que la gente viole la cuarentena obligatoria. Luego viajó a España donde se movía con un auto prestado y ostentaba un lujo que no posee y ahora dice ser empresario de criptomoneda.

Lo cierto es que a raíz de su aparición pública, Primiciasya.com saca a la luz la denuncia por estafa que le hizo un grupo inversor.

El contrato de inversión que se firmó en 2019 con distintos socios fue pautado en dólares e incumplido por Arrarte.

Parte de los damnificados tuvieron contacto con este medio pero preferimos preservar sus nombres porque todo está en manos de la Justicia.

Lo que se sabe es que había inversiones de 25 mil dólares y la devolución de las inversiones nunca llegaron. ¿Qué alega el empresario que pretende conquistar a Susana Giménez? Que compró unos pescados que están anclados en el puerto por la pandemia del COVID-19.

Sin embargo, desde el ala denunciante aseguran que se dilapidó la plata en gastos que nada tienen que ver con una inversión y que rozan los gustos personales.

Tanto el precio del préstamo ni el 12% del interés devolvió el hombre que sacó a bailar a Susana en Punta del Este.

El precio de la fama es un poco caro y más aún si no se tiene un prontuario limpio. Recordemos que ya Patricio Giménez, hermano de Susana, habló de las intenciones del joven.

"Aníbal Raúl Arrarte Artigalas, sé cómo te llamás, sé quién sos, sé lo que no tenés, no te hagas el empresario del jet privado. A mi hermana, yo hoy, estoy para cuidarla. Y no hay más vividores ahí cerca. ¿Estamos?", dijo Patricio con un filtro del Guasón como cuando se peleaba y le contestaba a Jorge Rial hace unas semanas.

Y añadió con fuerza: "Terminé la canción cuando, contra todo los protocolos, la sacaste a bailar. Susana no te conoce, ni tu nombre ni tu apellido. Aceptó como aceptaría de cualquier persona que le dice de sacarse una foto. Punto y aparte. No hay más que eso. El resto y toda la información que tienen los noticieros es porque la proporcionaste vos, porque tenés ganas de fama".