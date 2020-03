Un presunto femicida salió al aire en el programa de Lizy Tagliani: el descargo de la conductora

Desde las redes sociales se difundió hace unos días un grupo en donde se pide justicia por Celeste Belén Grippo Martínez, víctima de femicidio.

Desde Facebook, familiares de la víctima se mostraron indignados al ver al presunto homicida participando hace unos días del programa de Lizy Tagliani, "El precio justo", por Telefe.

El caso ocurrió en Lanús y el hombre llamado Víctor sería investigado por el episodio. La mujer fue asesinada de un escopetazo.

Incluso, en el descargo de la familia remarcó los elogios de la animadora al hombre, muy enojados por la situación que se vio al aire.

Lo cierto es que la conductora, al enterarse de esta grave situación, realizó un fuerte descargo desde sus redes sociales, donde pidió disculpas a la familia de la víctima

"Horrorizada, indignada, y dolida. Primero porque la Justicia deja libre a una persona sin dictar si es culpable o no por un crimen aberrante que sucedio hace bastante tiempo ya y se supone debe estar esclarecido; segundo porque todavía no haya justicia por el Crimen de Celeste Grippo, una familia sufriendo la perdida de un ser querido y la espera de justicia; y tercero porque se siembre sospecha de que el programa es irresponsable y que le dio aire al principal sospechoso o incriminado de la causa por femicidio", comenzó Lizy su descargo en Facebook.

"Todos nos basamos en el principio de la "buena fe", mas aun para hacer un programa familiar, donde vienen mamis y niños a jugar, se supone que quien va a la tele, para exponerse públicamente, es una persona honorable y sin problemas, causas o antecedentes con la justicia, osea, no se puede hacer un programa de concursos pidiendo certificado de buena conducta y antecedentes, hasta ahora", remarcó.

"El programa y los concursos no están arreglados como decian las malas lenguas, no sabemos mas que la data personal que el concursante cumple como requisitos en la inscripción, y listo, si sale para participar, participa. La verdad que da mucha impotencia, bronca, todo junto", siguió.

"Un horror no saber a quien tenes en frente, y mas aun quienes estan libres cuando no deberían estarlo; me imagino, no, realmente no alcanzo a imaginar el dolor de la familia y amigos que vieron el programa. Conozco y se de la buena fe del equipo, y lamento, lamento muchísimo este gravísimo error aprovechado por esta persona que se burlo de nuestra buena fe e incredulidad. No alcanza el pedido de perdón o disculpas, pero la Familia de Celeste Grippo y amigos quiero que sepan, que les pido, y pedimos perdón y disculpas", finalizó conmovida.