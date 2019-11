Prestigiosa actriz defendió a Juan Darthés: “Le sigo creyendo”

María Rosa Fugazot manifestó su apoyo a Juan Darthés y aseguró creer en su inocencia en relación a los cargos de violación que pesan en su contra por la demanda que le formuló la actriz Thelma Fardin en Nicaragua.

Una vez que los peritos determinaron que hay evidencias de que la joven sufrió abuso sexual, se dispuso la orden de captura de Darthés, quien permanece asilado en Brasil, país del cual es ciudadano.

En este marco, la actriz, que compartió roles con Darthés en la tira "Simona", se pronunció nuevamente sobre el caso y reiteró su defensa al actor.

En una entrevista con la web de Radio Mitre, Fugazot dijo qué sintió cuando se enteró de la noticia. “Me produjo un profundo dolor saber lo del pedido de captura. Yo lo quiero mucho. Espero que esto termine y se pueda salir con una verdad. Después de tantos años va a ser difícil”.

LEER MÁS Calu Rivero y su reacción al enterarse del pedido de captura a Juan Darthés: "Lloré como una nena"

Además, contó que pudo hablar con Darthés hace tres meses y que lo notó destruido. “Se tuvo que ir por esta situación espantosa. Es realmente tremendo encontrarte con esto. Le deseo que Dios lo acompañe y lo bendiga. Yo no puedo ser juez de lo que no conozco y no vi pero tampoco puedo negar que algo raro hubo. Es muy difícil acomodar las cosas después de tanto tiempo. De todas maneras, el daño a él ya esta hecho”, indicó.

“Le sigo creyendo a Juan Darthés. No me voy a convencer hasta que la justicia diga lo contrario pero con pruebas cabales. Es muy terrible lo que ha pasado. Él tiene hijos, una familia. Para ambas partes, espero que se aclaren las cosas como deben ser y con verdad. Me cuesta creer que sea un violador. Lo conozco desde los 24 años y nunca le vi una actitud desagradable. Y mira que en canal nueve estábamos todo el día trabajando”, finalizó.

LEER MÁS Cómo recibió Juan Darthés la noticia del pedido de captura internacional