Se presentó una nueva denuncia por abuso sexual simple contra Axel

A un día que de que archive la causa de abuso sexual contra Axel, de una mujer que lo denunció en Cipolletti, Río Negro, se supo de una nueva denuncia en su contra.

Según publicó el diario La Nación, una mujer presentó una nueva denuncia contra el cantante Axel por abuso sexual simple.

La presentación la hizo el abogado José D'Anton esta mañana en la Justicia, y no dio a conocer detalles de la víctima. "No queremos que nos pase lo mismo que con la denuncia que se hizo en Río Negro, que a los 20 minutos de presentada se filtró la información. Eso no debería haber sucedido, porque además no queremos revictimizar a la víctima ni exponerla a potenciales represalias", dijo al matutino.

Sobre el resultado de la Justicia en Cipolletti, que al no econtrar pruebas sólidas ni testigos decidió archivar la causa, D'Antona aseguró que apelará.