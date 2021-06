El presente y futuro de Guillermo Coppola tras el COVID: "Me ducho con el tanque de oxígeno"

El 2021 comenzó complicado para Guillermo Coppola que aún atravesaba el dolor por la muerte de Diego Maradona: se contagió en la costa de COVID, tuvo una enfermedad leve pero 2 meses después de haberse recuperado terminó en terapia intensiva.

"El 13 de marzo me interno por recomendación de los profesionales, me hago una tomografía y los pulmones estaban cristalizados. Me llevan a terapia intensiva donde estuve dos meses después del virus. Estuve 12 días en terapia, muy grave, no podía caminar un metro sin oxígeno", contó Guillermo en charla con C5N.

Y agregó: "Salí para el 25 de marzo y empecé el trabajo post Covid, post internación, con un profesional que se dedica a esto.y me está devolviendo la respiración".

"El oxígeno lo usaba 24 horas y lentamente voy bajando y haciendo un trabajo físico y él profesional hace lo que sabe hacer y me está devolviendo la respiración. Me ducho con el tanque de oxigeno. Por ahí me pongo la bigotera y no prendo el tanque o sea que voy mejorando", enfatizó.

Resignado pero optimista por el presente que le toca transitar, Coppola dijo: "Cuando salí dije ´es lo que hay voy a tener que vivir con Chirolita (como llamo a mi equipito) toda la vida´. Al principio te golpe, pero hay cosas que hay que superarlas".